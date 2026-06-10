クマが駆除された栃木・宇都宮市では、別のクマがいる可能性から、10日午後5時55分現在も警戒が続いています。そして梅雨の時期に、思わぬクマ遭遇の危険性が高まると専門家が注意を呼び掛けています。10日午前8時、栃木・宇都宮市の「ひので保育園」には園児が続々と登園。話題の中心は、やはり9日に捕獲されたクマ。捕獲現場からわずか700メートルほどにあるこの保育園。2歳児の母親：捕まって安心した。仕事をしているので受け