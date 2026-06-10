◇プロ野球 セ･パ交流戦 ロッテ-中日(10日、ZOZOマリン)ロッテ先発・毛利海大投手がプロ入り後ワーストの10失点を喫し、3回までで降板しました。初回の先頭打者に四球を与えると、鵜飼航丞選手と細川成也選手にタイムリー2ベースを、石川昂弥選手に2ランホームランを許し、立ち上がりにいきなり5失点。2回にも犠牲フライで1点を失い、3回は満塁から鵜飼航丞選手に左中間スタンドまで運ばれ10点目を献上しました。この試合は3回98球