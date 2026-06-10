◇交流戦日本ハム―ＤｅＮＡ（2026年6月10日エスコンＦ）日本ハム・水谷瞬外野手（25）が、1-2で迎えた5回に同点の2号ソロを放った。2死無走者から初球のカーブを捉え、打った瞬間に本塁打を確信する完璧な当たり。左中間越えに運び、「ただいまパイナポー！まだまだ行きます。現場からは以上です」とコメントも弾んだ。4月19日の西武戦で送球が左手首に直撃。「左尺骨遠位端骨折」と診断されて離脱しており、これが3