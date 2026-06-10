タレント眞鍋かをり（46）が10日、フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。高市早苗首相の陣営をめぐる、中傷動画疑惑の報道について私見を述べた。「週刊文春」が、高市陣営が他候補を中傷する動画を作成して投稿したとの疑惑を報じたことについて取り上げた。高市首相は国会で追及を受けたが、一貫して疑惑を否定。また、文春側への抗議については「そういうことに使っている時間、暇はない」としている