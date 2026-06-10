◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１０日・ＺＯＺＯマリン）中日が、３回までに１０得点と打線が爆発した。２ケタ得点は２４年７月１３日の阪神戦（バンテリンＤ）以来２年ぶりで、井上一樹監督が就任して以降は初めて。鵜飼航丞外野手の２番起用が的中した。５月２８日以来、今季２度目に２番に座り、６―０の１死満塁から１２７キロのスライダーを左翼席へ運んだ。自身１１試合ぶりとなる自己最多５号に「う