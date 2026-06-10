ボートレース尼崎の「尼崎市市制１１０周年記念尼崎センプルカップ（開設７４周年記念）」は１０日、予選３日目を行った。小坂尚哉（３９＝兵庫）は前半２Ｒを５コースから３着とすると、後半９Ｒはイン逃げ完勝。ここまで３、１、３、１着とオール３連対をキープし、３日目終了時点で得点率トップに躍りでた。舟足の評価は「普通の域です」と冷静そのものだが、「タイムに色も付いてるし悪くない」と悲観する様子もない