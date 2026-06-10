元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。現在の居住環境について正直に明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、マイホームを選ぶとして「駅近の極狭のペンシルハウス」か「駅から徒歩１５分の途中で坂ありも庭付き一戸建て」のどちらがいいか？で議論になっているという記事を紹介。こ