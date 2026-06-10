２０１０年Ｍ‐１グランプリ王者のお笑いコンビ「笑い飯」の哲夫（５１）が１０日、水曜パートナーを務めるＦＭ大阪「赤ｍａｒｕ」（月〜木曜・午後３時）に生出演し、第４子が生まれたことを報告した。メインＤＪの赤松悠実から「３人の父親やったわけですけれど、４人目お生まれに」と振られた哲夫は「なりました」と第４子誕生を発表。赤松が「先週ちょうど、奥さんがそろそろ『（陣痛を）促進して行こうかな』みたいな（と