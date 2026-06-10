◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・戸郷翔征投手（２６）が４回までに今季最多を更新する７三振を奪った。３勝目を懸けて先発し、初回先頭の佐藤をフォークで３球三振に仕留める立ち上がり。２死から浅村も直球で空振り三振に封じた。２回は村林をスライダーで見逃し三振、太田を直球で空振り三振。３回は再び１番・佐藤を直球で空振り三振、辰己をフォークで空振り