カーリング女子のロコ・ソラーレ（ＬＳ）でサードを務めた小穴桃里は、本紙に今後について言及していた。混合ダブルスの世界選手権では、青木豪とペアで５位入賞。今季はＬＳの一員として４人制の世界選手権＆日本選手権（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）に出場しており、二刀流として活動している。１０日には日本選手権１次リーグ第４戦で中部電力と対戦。前半の５エンド（Ｅ）を１―４で折り返すと、後半も流れをつかめずに４