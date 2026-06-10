ドイツで来季から１部に復帰するシャルケは１０日、ＭＦ田中聡が同２部のデュッセルドルフから加入が決まったと発表した。デュッセルドルフは来季の３部降格が決定しており、田中の去就が注目されていた。契約期間は２０３０年６月３０日まで。田中は日本代表にも選ばれたことのある２３歳の左利きボランチ。湘南の下部組織から２０年にトップチーム昇格を果たし、２２年にはベルギー１部のコルトレイクに移籍し海外初挑戦。２