学生たちが防犯キャンペーン 自転車の盗難や特殊詐欺の被害を防ごうと、鹿児島大学で学生たちが防犯キャンペーンを行いました。 キャンペーンには、学生や防犯ボランティア、それに警察官など40人余りが参加しました。 キャンパス内の駐輪場を見て回り、鍵のかかっていない自転車に「盗難防止検証中」と書かれたタグを付けていきました。 詐欺電話をブロックできるアプリも また10日は、特殊詐欺への注