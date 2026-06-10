鹿児島空港できょう10日、航空自衛隊の練習機が離着陸訓練をしました。訓練は今年2月以来です。 「航空自衛隊のT4練習機が着陸しました。機首を上げ離陸していきます」 午後1時半ごろ、鹿児島空港に飛来した航空自衛隊新田原基地所属のT－4練習機1機。民間機の離着陸が少ない時間帯に滑走路に着陸して、すぐに離陸するタッチアンドゴーと呼ばれる訓練をしました。 鹿児島空港での訓練は、昨年度は去年10月と今年