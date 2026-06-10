「3000万円貸してくれれば6億円渡す」などとうそを言って、日本サイクリング協会の代表ら2人が、鹿児島県内の男性2人から現金をだまし取ったとして逮捕されました。 詐欺の疑いで警視庁に逮捕されたのは、日本サイクリング協会の代表・長沢恵一容疑者(77)と、技術開発を掲げる会社の代表取締役・長友栄機容疑者(60)です。 2人は2023年、県内の男性2人に「特許申請に3000万円かかる。貸してくれれば6億円渡す」などとうそを言っ