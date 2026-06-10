奄美市の市道で土砂災害 奄美地方では10日も雨が続き、総雨量は今月に入ってこの10日間だけで、平年6月のひと月分に達したところもあります。奄美市では土砂災害が起きています。 奄美市名瀬浦上町の市道です。 高さ40m・幅25mにわたり…のり面崩れる 道路わきののり面が高さ40m・幅25mにわたって崩れ、倒れた木や土砂が道路をふさいでいます。 現場周辺の道路は現在も通行止めが続いています。 10日間の総雨量 平年6月ひ