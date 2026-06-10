鹿児島市が整備を目指すサッカースタジアムを巡る動きです。市が候補地2か所を比較し、整備費などが明らかになった中、整備費の確保や収益性などを巡り、関係団体と県議、市議らが先ほどまで意見交換しました。 （県ラグビーフットボール協会・渡辺丈 会長）「（求めるのは）スポーツ全体の環境を向上させ、多くの県民・市民が集い、交流する鹿児島の新たなスポーツの基盤」 鹿児島市はスタジア