秋田朝日放送 クマと列車の接触事故も相次ぐ中、ＪＲ東日本秋田支社は今年度沿線のクマ対策を強化します。 クマが線路に侵入するのを防ぐ忌避剤の散布や新たに導入する巡回車両が公開されました。ＪＲ東日本秋田支社によりますと昨年度、管内でクマに列車が接触した回数は秋田新幹線も含め５１回にのぼり、過去最多となりました。 業務中の乗務員や作業員によるクマの目撃は１６７件で、前の年度と比べると５倍以上とな