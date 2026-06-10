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欧州株銀行株が売られる、ＨＳＢＣは２．４％超の下げ 東京時間19:28現在 英ＦＴＳＥ100 10169.59（-57.74-0.56%） 独ＤＡＸ24250.06（-183.00-0.75%） 仏ＣＡＣ40 8178.49（-24.94-0.30%） スイスＳＭＩ 13389.46（+33.15+0.25%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 【銀行株】 東京時間19:28現在 ＨＳＢＣ 1279.20（-32.20-2.46%） バークレイズ444.85（-3.10-0