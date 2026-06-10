アイドルグループ・ME:IのMOMONAが10日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』 《口》プレミアに登壇した。映画の内容にちなみ“口にして後悔したこと”を聞かれたMOMONAは「ケンチャナヨ」と韓国語で書いたフリップを披露。韓国でも後悔を明かした。【写真】口にして後悔したことを書き笑顔のMOMONA＆西山智樹“ケンチャナヨ”は日本語で「大丈夫です」を意味する言葉。「日本語と同じで韓国でも結構、聞かれることが