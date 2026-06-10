ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）のワールドプレミアが現地時間6月9日、米ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターで開催され、俳優の広瀬アリスがレッドカーペットに登場した。あわせて、広瀬が本作の新キャラクター・リリーパッドの日本版声優を務めることも発表された。【動画】『トイ・ストーリー5』日本版予告本作は、人とおもちゃのかけがえのない絆を描き、世界中で愛さ