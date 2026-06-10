俳優の有村架純、天野千尋監督が10日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』（19日公開）の公開直前トークショーに参加した。【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純天野監督は撮影中に、有村が真剣に役に向き合う姿勢に驚いたエピソードを披露。そして天野監督は「現場で撮影が押した時とかに結構スーッと近づいてきて。スーッと近づいてくる時は全然オーラがないんです（笑）。