俳優の板垣李光人が10日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』 《口》プレミアに登壇した。物語の内容にちなみ、キャストが口にして後悔したことを聞かれた中、板垣は「無し」と堂々言い切り、綱啓永や吉川愛ら共演者から「せっこ！」「それありか！」とブーイングを浴びた。【写真】口にして後悔したことは…いじられキョトン顔の板垣李光人板垣は「ないですね」ときっぱり。板垣は「後悔したことないんです」といい