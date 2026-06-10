元プロレスラーの長州力（74）が大井競馬場でミニトークショーを行った。この日行われた「第72回東京ダービー（Jpn1）」のスペシャルゲストとして来場。オリジナルテーマ曲「パワーホール」が流れる中で姿を現すと、集まったファンから大きな歓声が上がった。レスラー時代に驚いた相手を聞かれると、アンドレ・ザ・ジャイアントの名前を挙げ「僕が向かい合うと目線の真ん中に穴があるんですよ。それがアンドレのおへそ」とユ