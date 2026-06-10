韓国の歌手でミュージカル俳優のキム・ジュンスが、７月２５日に開催を予定していたバンコク公演を中止したと１０日、韓国メディアのＯＳＥＮなどが報じた。記事によるとこの日、ジュンス側は「現地主催者・運営会社側のコミュニケーション齟齬（そご）により、弊社と事前合意および承認を通して利用するはずだった会場ではない、別の会場と契約していた事実が判明した。そのため、やむを得ず公演中止を決定した」と説明したと