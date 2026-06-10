燕市では、旬の春トマトの出荷が最盛期を迎えています。「つばめトマト」とも呼ばれ、生産者はことしの出来に自信をのぞかせました。 丸く大ぶりな「つばめトマト」。出荷のピークを迎え、1日あたり4トンから6トン、8月上旬までの総出荷量は300トンを見込みます。＜記者リポート＞「いただきます…皮が薄いのでダイレクトに口の中に甘さとジューシーさが広がります」天候に恵まれ、昼と夜の寒暖差も