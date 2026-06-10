6月10日、佐賀バルーナーズは、琉球ゴールデンキングスから自由交渉選手リストに登録されていたデイミアン・ドットソンと、2026－27シーズンの選手契約に基本合意したことを発表した。同選手は11日付で自由交渉選手リストから抹消される。 アメリカ出身で32歳のドットソンは、196センチ95キロのシューティングガード。2017年のNBAドラフトでニューヨーク・ニックス