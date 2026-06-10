6月9日（現地時間8日、日付は以下同）に敵地マディソン・スクエア・ガーデンで開催された「NBAファイナル2026」第3戦は、アウェーのサンアントニオ・スパーズが115－111でニューヨーク・ニックスを下し、シリーズ初勝利を手にした。 この日スパーズは48分間のうち37分28秒間でリードを保持。とはいえ、1点リードで迎えた第4クォーターは、手に汗