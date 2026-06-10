6月10日、Bリーグ所属クラブが、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けて契約情報を発表した。 選手の契約情報を連日発表している宇都宮ブレックスは、比江島慎との契約継続に合意した。契約期間は2027－28シーズンまでの2年間。今年8月に36歳となる日本人エースは、新B1「Bプレミア」でも“ブレックスの顔”としてプレーする。 長崎ヴェルカの初優勝に貢献した山口颯斗は