HYBE主催の音楽フェスティバル『Weverse Con Festival 2026』が、6月6日～7日の2日間に渡って韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催。7日には、Weverse Japan 代表取締役社長のムン・ジス氏、アソビシステム 代表取締役の中川悠介氏が登壇するプレスカンファレンスがソウル市内にて行われた。 （関連：CUTIE STREET、韓国での活動秘話と夢を語る「いつかKSPOドームで単独ライブを」）