今年3月、三重県の新名神高速で6人が死亡した多重追突事故の初公判。検察は、追突したトラック運転手の女がTikTokを見ながら運転していたと指摘しました。3月20日、3連休の初日に起きた事故。亀山市の新名神高速下り線のトンネル内で大型トラックが渋滞の列に追突して炎上し、巻き込まれた2台の車の6人が死亡しました。 仲睦まじく写真に映る5人の家族。一家で関西方面に観光に行く途中だった、静岡県袋井市の松本