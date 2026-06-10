Jリーグは10日、2026シーズンのJリーグ百年構想リーグの各賞が決定したことを発表した。新たに受賞者が公開されたのは、Jリーグ百年構想リーグの最優秀ゴール賞、最優秀セーブ賞、ベストヤングプレーヤー賞、フェアプレー賞(高円宮杯)、フェアプレー賞、フェアプレー個人賞、優秀監督賞。地域リーグラウンドベストプレーヤー賞、最優秀主審賞、最優秀副審賞は13日に発表される。以下、Jリーグ百年構想リーグ各賞受賞者■J1 EAS