【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SOTA HANAMURA（Da-iCE花村想太）が、新曲「Lose」MVのBehind The Scenesを公開した。 ■MV撮影時の心境を語るインタビューも 「Lose」は、SOTA HANAMURAが6月3日にリリースしたプレデビューアルバム『ASCEEENSION』のリード曲で、皮肉混じりで大人な恋の駆け引きを、ファンキーなビートに乗せてSOTA自身の言葉で歌い上げる極上のポップナンバ&