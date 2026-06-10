性的マイノリティの人への偏見や差別のない社会を目指すイベントが、7日に東京で開かれました。 大村市の同性カップルも参加し、雇用保険の移転費を巡る国との裁判などについて理解と支援を求めました。 東京で開催されたアジア最大級のLGBTQ＋のイベント『Tokyo Pride 2026』。 今年のテーマは「多様性と平等がひらく未来」で、性的マイノリティの人への偏見や差別のない社会を目指します。 大村市から