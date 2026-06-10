○アエリア [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.9％にあたる80万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月18日から27年3月31日まで。 ○児玉化 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.77％にあたる12万株(金額で7000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月13日から27年3月31日まで。 ○ＪＸ金属 [東証Ｐ] 発行済み株式数の0.42％にあたる400万株の自社株を消却する