―金利上昇継続なら見直し機運拡大へ、希少性高まる「PBR0.5倍割れ」銘柄― 日経平均株価が過去最高値圏で推移するなか、個別銘柄ごとのパフォーマンスの格差が鮮明となっている。強い銘柄はどこまでも強く、そうでない銘柄は割安に放置される傾向が顕著に表れるようになった。そうした状況に揺さぶりをかけるのが内外金利であり、仮に上昇が続く場合、AI・半導体関連株へ偏在していた資金がバリュー（