※6月30日、東証グロース市場に上場予定のネイス [東証Ｇ]は10日、仮条件を発表した。 ●ネイス 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：6月30日 事業内容：子ども向け体操教室の運営（直営及びフランチャイズ方式） 及び、児童発達支援・放課後等デイサービス施設の運営 （直営方式） 仮条件：1290円～1320円 想定発行価格：1290円 上場時発