一般社団法人SVリーグ（SVL）は10日、リーグ所属クラブに在籍していた佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕された事案を受け、再発防止ならびに今後の取り組みについて発表した。 SVLは今回の事案について、ファンやスポンサー、ホームタウンなどの関係者に対し、「多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、リーグを代表して深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪した。違法薬物はい