大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは10日（水）、ポーランド出身のバルトシュ・クレク（37）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。 クレクは、2026年度は登録外となったものの、長年にわたって男子ポーランド代表をけん引してきたベテランのオポジット。クラブキャリアでは、母国ポーランドやセリエAなどを渡り歩いた後、2020年からの4