大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツが10日（水）、アメリカ出身のディアリス･平（タイラ）･マックレビン（24）の加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ミドルブロッカーのマックレビンは、高校卒業後にアメリカの大学チームでプレーをした後、2025-26シーズンにはプロとしてのキャリアをスタートさせ、セリエA（イタリア）のパドヴァでプレー