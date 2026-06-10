「時の記念日」の6月10日、近江神宮では時計業界の発展を願う「漏刻祭」が行われました。 6月10日は天智天皇が671年に近江大津京に水時計のひとつ、「漏刻」を設置し、日本の時刻制度を制定した日とされています。天智天皇をまつっている滋賀県大津市の近江神宮では毎年、漏刻祭が行われています。 今年も全国から時計業界の関係者約200人が参列し、新製品の時計を奉納して業界の発展を願いました。境内の舞台では、優雅な