日本バレーボール協会（JVA）は10日、「国籍変更関連事案」に関する上申書の偽造が疑われている報道を受け、事実関係の確認および原因分析を行う「特別調査委員会」に調査を委託したことを発表した。 今回の事案は、3月に一部メディアで報じられたもの。日本代表入りを目指す外国籍選手の帰化申請において、JVAの正式な決裁を経ていない「上申書」が、協会の名前とスタンプが押された状態で法務局へ提出されてい