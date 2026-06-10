6月11日（木）の近畿地方は、梅雨の晴れ間が続くでしょう。ただ、午後は大気の状態が不安定で、北部や山地を中心ににわか雨の所がありそうです。 梅雨前線は南の海上に離れたままで、引き続き高気圧に覆われるでしょう。午前を中心に広く梅雨の晴れ間が続く見込みです。ただ、次第に上空の高い所に寒気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定になるでしょう。午後は山地で雲が広がり、北部を中心に雨の降る所がある見込みです