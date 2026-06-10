今年2月の衆院選などで、高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題をめぐり、国民民主党の玉木代表は動画の作成に関わったとされる男性と面識があることを認めました。玉木代表はきょう（10日）、SNSに男性との関係について「改めて事実関係を説明する」と投稿しました。男性と面識があることを認め、男性から紹介を受けた会社に「たまきチャンネル」のコンテンツ12本の制作を委託した、としています。一