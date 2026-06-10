NTTは次世代の通信基盤「IOWN」の利用拡大に向けて、800億円規模の投資ファンドを設立すると発表しました。NTT島田明 社長「投資を通じて、IOWNエコシステムを構築し、新たな事業創出を推進していくことが、次世代のAIインフラ、そして産業基盤を形成していくことに不可欠だと考えています」NTTはきょう、韓国のSKグループや台湾の中華電信などと共同で、総額で800億円規模の投資ファンドを設立すると発表しました。ファン