お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、9日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演し、目標としている人物を明かした。この日は視聴者から寄せられた「太田上田ポエム」について感想を述べる展開で進行。太田について、「太田光」という言葉を聞くと心が明るくなるという内容のポエムを聞いた太田は「言ってみれば植木等さんなの僕にとっては」と語った。さらに「植木等っていう人は、いるだけでぱ〜