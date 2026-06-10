俳優でタレントの中村静香（37）が10日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。ラーメン店・天下一品のこだわりの食べ方を披露し、反響が寄せられている。【動画】「普通に分かってる人の楽しみ方すぎる」天下一品の食べ方に反響が寄せられた中村静香多い時は週に4回ほどラーメンを食べるという中村。天下一品を訪れ、グラスビールとこってりのラーメン、餃子を注文した。関西弁で「めっちゃおいしい」と口にしながら、どん