学歴詐称問題をめぐって、今月4日、公職選挙法違反など3つの容疑で追送検されていた静岡県伊東市の田久保真紀前市長について、静岡地検はきょう付で、いずれの容疑も不起訴処分にしたと明らかにしました。静岡地検は、3つの容疑について、いずれも嫌疑不十分と判断したとコメントしています。一方、田久保前市長は今年3月、地方自治法違反などの罪で、すでに在宅起訴されています。