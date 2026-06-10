タレントの大沢あかね（40）が2日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にマンスリーパートナーとしてゲスト出演。家で行っている美容法について語った。“美人化”が話題となっている大沢に対し、パーソナリティーのバービーが大沢の著書に記されていたよもぎ蒸しについて「家でやっているんですか」と質問した。大沢は「家でやっているんですよ」と認め、「いやいや、全然簡単。ネットなんかで全部