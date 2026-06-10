俳優の有村架純、天野千尋監督が10日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』（19日公開）の公開直前トークショーに参加した。【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純トークショーでは「どうすれば人生を思いっきり生きられるのか？」というお悩み相談を実施。今年27歳にになる社会人5年目の女性から「周りの結婚ラッシュ、人生そのものにあせりを感じています。仕事はこのままで