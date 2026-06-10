川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」が開幕した。左膝のじん帯断裂で4カ月間、戦線を離脱した小林瑞季（35＝川口）が9R、復帰戦に挑み、5着だった。7番手の発進からジリジリと位置を上げたが、小林らしい切れ味は見られなかった。「どこまで行っていいのか、どこから行ってはいけないのか、そのあたりの感覚がまだ戻っていない。車もまだまだです」文字通りの完調手前だが、小林はこのケガを成長につな